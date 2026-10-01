«Такой человек был нужен для мира»: Путин назвал убийство Лариджани огромной ошибкой

Убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани стало огромной ошибкой, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

Президент отметил, что лично хорошо знал иранского политика и считал его человеком, настроенным на поиск компромиссов.

«Господин Лариджани, с которым я лично был хорошо знаком, был очень позитивно настроенным человеком и готовым к поиску взаимоприемлемых компромиссов», — сказал Путин.

По мнению российского лидера, Лариджани мог сыграть важную роль в поиске решений, способных привести к миру в районе Персидского залива.

«Поэтому это — помимо всяких правовых оценок — ошибка. Потому что такой человек был бы нужен для поиска компромиссов и решений», — подчеркнул Путин.

17 марта Life.ru сообщал о подтверждении гибели Али Лариджани в Иране. До назначения в Совбез он был спикером иранского парламента и переговорщиком по ядерной программе.