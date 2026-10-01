«Мы против любой агрессии»: Путин назвал условие для свободного прохода через Ормуз

Россия выступает против любой агрессии в отношении Ирана и считает, что спорные вопросы необходимо решать мирным путём. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Мы против любой агрессии. Мы за то, чтобы решать все вопросы мирным способом, путём договорённости», — сказал глава государства.

Путин также выразил надежду на открытие Ормузского пролива и снятие санкций с Тегерана. По его словам, именно отмены ограничений добивается иранская сторона. Глава государства связал восстановление свободного судоходства с урегулированием разногласий вокруг Ирана.

«Будут санкции сняты с Ирана — не будет никакой необходимости ограничивать движение судов по Ормузскому проливу», — заявил Путин.

Ситуация вокруг стратегического морского маршрута остаётся напряжённой. В сентябре Иран передал США семь условий для полноценного открытия пролива, заявив, что до их выполнения ограничения сохранятся.

Несмотря на ограничения, объёмы перевозок через Ормуз постепенно восстанавливаются. 27 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что через пролив проходит почти 13 млн баррелей нефти в сутки. По его словам, в отдельные дни показатель превышал 20 млн баррелей.