Россия и Иран обсудили урегулирование кризиса вокруг ядерной программы

Россия и Иран провели консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Особое внимание стороны уделили возможным путям урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. В Москве подчеркнули необходимость преодоления кризиса политико-дипломатическими средствами.

Представители двух стран также обсудили последствия ударов США и Израиля по Ирану. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия Вашингтона и Тель-Авива причиной нынешнего обострения.

Другие подробности консультаций, включая возможные договорённости и дальнейшие шаги сторон, пока не раскрываются.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп допускает завершение конфликта с Ираном без заключения новой ядерной сделки. По данным WSJ, для Вашингтона приоритетом стало восстановление судоходства через Ормузский пролив.