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11 августа, 13:58

Россия и Иран обсудили урегулирование кризиса вокруг ядерной программы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия и Иран провели консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Особое внимание стороны уделили возможным путям урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. В Москве подчеркнули необходимость преодоления кризиса политико-дипломатическими средствами.

Представители двух стран также обсудили последствия ударов США и Израиля по Ирану. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия Вашингтона и Тель-Авива причиной нынешнего обострения.

Другие подробности консультаций, включая возможные договорённости и дальнейшие шаги сторон, пока не раскрываются.

Подсчитан рекордный ущерб от ответных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке
Подсчитан рекордный ущерб от ответных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп допускает завершение конфликта с Ираном без заключения новой ядерной сделки. По данным WSJ, для Вашингтона приоритетом стало восстановление судоходства через Ормузский пролив.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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