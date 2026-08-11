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11 августа, 09:00

Подсчитан рекордный ущерб от ответных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке

WSJ: Ущерб США от ударов Ирана на Ближнем Востоке достигает $13 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wz94

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wz94

Ущерб США от иранских атак на Ближнем Востоке мог достигнуть 13 миллиардов долларов. Такую оценку привёл президент Департамента обороны и безопасности CSIS Сет Джонс в авторской колонке для The Wall Street Journal.

По его данным, с начала военной операции Epic Fury (Эпическая ярость), которую начали США и Израиль против Тегерана, Иран осуществил более двух тысяч воздушных, ракетных и беспилотных ударов по региону. Повреждения получили как минимум 20 объектов в восьми странах, которые использовали американские военные.

Джонс также утверждает, что в результате атак были повреждены или уничтожены более 42 американских военных самолётов. Часть техники в этот момент находилась непосредственно на авиабазах. В сумму до $13 млрд эксперт включил потери техники и ущерб военной инфраструктуре США.

Главный вывод своей колонки специалист связывает с уязвимостью американских зарубежных баз перед ракетами и беспилотниками. По его мнению, произошедшее на Ближнем Востоке показало необходимость усиливать защиту подобных объектов.

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Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с требованием к иранским властям о выплате репараций. По мнению политика, Тегеран обязан компенсировать ущерб за гибель и ранения людей в ходе различных вооружённых столкновений и инцидентов с подрывом на минах. Также Трамп заявил, что Вашингтон намеренно сдерживает переговоры с Ираном, наблюдая за галопирующей инфляцией и нехваткой денег в Тегеране. По его словам, диалог ведётся «вполсилы», а морская блокада стала катализатором экономического спада. Переговорный процесс президент США сравнил с шахматной партией, требующей стратегического расчёта.

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Татьяна Миссуми
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