Подсчитан рекордный ущерб от ответных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке
WSJ: Ущерб США от ударов Ирана на Ближнем Востоке достигает $13 млрд
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Ущерб США от иранских атак на Ближнем Востоке мог достигнуть 13 миллиардов долларов. Такую оценку привёл президент Департамента обороны и безопасности CSIS Сет Джонс в авторской колонке для The Wall Street Journal.
По его данным, с начала военной операции Epic Fury (Эпическая ярость), которую начали США и Израиль против Тегерана, Иран осуществил более двух тысяч воздушных, ракетных и беспилотных ударов по региону. Повреждения получили как минимум 20 объектов в восьми странах, которые использовали американские военные.
Джонс также утверждает, что в результате атак были повреждены или уничтожены более 42 американских военных самолётов. Часть техники в этот момент находилась непосредственно на авиабазах. В сумму до $13 млрд эксперт включил потери техники и ущерб военной инфраструктуре США.
Главный вывод своей колонки специалист связывает с уязвимостью американских зарубежных баз перед ракетами и беспилотниками. По его мнению, произошедшее на Ближнем Востоке показало необходимость усиливать защиту подобных объектов.
Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с требованием к иранским властям о выплате репараций. По мнению политика, Тегеран обязан компенсировать ущерб за гибель и ранения людей в ходе различных вооружённых столкновений и инцидентов с подрывом на минах. Также Трамп заявил, что Вашингтон намеренно сдерживает переговоры с Ираном, наблюдая за галопирующей инфляцией и нехваткой денег в Тегеране. По его словам, диалог ведётся «вполсилы», а морская блокада стала катализатором экономического спада. Переговорный процесс президент США сравнил с шахматной партией, требующей стратегического расчёта.
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