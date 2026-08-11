Подсчитан рекордный ущерб от ответных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке

Ущерб США от иранских атак на Ближнем Востоке мог достигнуть 13 миллиардов долларов. Такую оценку привёл президент Департамента обороны и безопасности CSIS Сет Джонс в авторской колонке для The Wall Street Journal.

По его данным, с начала военной операции Epic Fury (Эпическая ярость), которую начали США и Израиль против Тегерана, Иран осуществил более двух тысяч воздушных, ракетных и беспилотных ударов по региону. Повреждения получили как минимум 20 объектов в восьми странах, которые использовали американские военные.

Джонс также утверждает, что в результате атак были повреждены или уничтожены более 42 американских военных самолётов. Часть техники в этот момент находилась непосредственно на авиабазах. В сумму до $13 млрд эксперт включил потери техники и ущерб военной инфраструктуре США.

Главный вывод своей колонки специалист связывает с уязвимостью американских зарубежных баз перед ракетами и беспилотниками. По его мнению, произошедшее на Ближнем Востоке показало необходимость усиливать защиту подобных объектов.