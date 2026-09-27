Минэнерго США: Через Ормузский пролив проходит 13 млн баррелей нефти за сутки

Через Ормузский пролив сейчас проходит почти 13 млн баррелей нефти в сутки. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт в интервью Fox News.

При этом, по его словам, на прошлой неделе в один из дней объём перевозок превысил 20 млн баррелей. Райт отметил, что американские военные содействуют движению через пролив судов с нефтью, газом, нефтепродуктами и удобрениями.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что не получил через посредников окончательную позицию США по условиям открытия Ормузского пролива и намерен дождаться её, несмотря на публичное заявление президента США Дональда Трампа об отказе. Он подчеркнул, что Тегеран не отступит от озвученных требований по открытию пролива. По его оценке, Иран сохранил возможность дипломатического диалога, не отказываясь при этом от своих условий.