Аракчи: Иран ждёт окончательного ответа США на условия по Ормузскому проливу

Тегеран не получил через посредников окончательную позицию США по условиям открытия Ормузского пролива и намерен дождаться её, несмотря на публичное заявление президента США Дональда Трампа об отказе от предложений Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

«Мы увидели первую реакцию президента США, но от посредников нам пока ничего не передано. Впрочем, президент США высказывал и немало хороших слов, и немало противоречивых, которые, к сожалению, часто от него звучат. Мы ожидаем, что окончательные позиции будут переданы нам через посредников, и на основе этого мы примем решение. В любом случае, наши условия определены, и любое движение вперёд к открытию Ормузского пролива обусловлено выполнением этих условий, и мы от них не отступим», — отметил Аракчи в соцсетях.

Министр также связал ситуацию вокруг пролива с перспективой дальнейших переговоров. По его оценке, Иран сохранил возможность дипломатического диалога, не отказываясь при этом от своих требований. Он заявил, что дальнейшее продвижение возможно только через переговорное решение, которое Тегеран считает соответствующим своим правам и интересам.

«Сейчас в мире нет никого, кто мог бы обвинить Исламскую Республику Иран в том, что она не испробовала путь дипломатии. В этом отношении мы находимся в более выгодном политическом положении — потому что мы никогда не закрывали путь дипломатии и путь переговоров, но при этом никогда не поступались своими правами», — утверждает дипломат.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался от предложения Ирана, связанного с восстановлением судоходства через Ормузский пролив. Республиканец также отклонил предложенный Тегераном план семидневнего прекращения огня. В разговорах с советниками Трамп выразил сомнения в том, что Тегеран выполнит условия возможного соглашения. Он также допустил возобновление американских ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре.