Аракчи обвинил США в экономическом терроризме против Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в использовании санкций как инструмента экономического давления на население республики. С таким заявлением он выступил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам Аракчи, Вашингтон использует экономические ограничения для политического давления на Тегеран. Министр заявил, что такие меры затрагивают базовые права жителей страны, в том числе доступ к продовольствию, лекарствам и медицинской помощи.

«США сейчас превращают экономические лишения в оружие, используя их как инструмент коллективного наказания и политического принуждения. Это намеренное причинение серьёзного вреда иранскому народу и прямое нарушение фундаментальных прав, в том числе права на жизнь, здоровье, медикаменты и продовольствие. Это не дипломатия, это принуждение и экономический терроризм», — сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

Ранее Аббас Аракчи отверг утверждения о близости Ирана к созданию ядерного оружия. Глава МИД республики назвал такие заявления ложными, отвечая на вопросы журналистов. Он не согласился с оценками о том, что Тегеран находится на пороге получения ядерного оружия.