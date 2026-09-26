Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 23:31

Аракчи обвинил США в экономическом терроризме против Ирана

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в использовании санкций как инструмента экономического давления на население республики. С таким заявлением он выступил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам Аракчи, Вашингтон использует экономические ограничения для политического давления на Тегеран. Министр заявил, что такие меры затрагивают базовые права жителей страны, в том числе доступ к продовольствию, лекарствам и медицинской помощи.

«США сейчас превращают экономические лишения в оружие, используя их как инструмент коллективного наказания и политического принуждения. Это намеренное причинение серьёзного вреда иранскому народу и прямое нарушение фундаментальных прав, в том числе права на жизнь, здоровье, медикаменты и продовольствие. Это не дипломатия, это принуждение и экономический терроризм», — сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива
Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива

Ранее Аббас Аракчи отверг утверждения о близости Ирана к созданию ядерного оружия. Глава МИД республики назвал такие заявления ложными, отвечая на вопросы журналистов. Он не согласился с оценками о том, что Тегеран находится на пороге получения ядерного оружия.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar