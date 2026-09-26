Аракчи отверг заявления о том, что Иран на грани получения ядерного оружия

Аббас Аракчи назвал «большой ложью» утверждения о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия. Глава МИД республики сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов.

«Утверждения, что Иран находится на грани получения ядерного оружия, — это большая ложь», — сказал он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг обвинения в том, что Тегеран намеревался создать ядерную бомбу. По его утверждениям, страна не выходит за рамки международных соглашений и намерена придерживаться положений Договора о нераспространении ядерного оружия. Пезешкиан подчеркнул, что ядерная программа Ирана не направлена на создание вооружений.