Трамп отверг перемирие с Ираном и допустил новые удары после выборов

Президент США Дональд Трамп отклонил предложенный Ираном план семидневного прекращения огня. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в разговорах с советниками Трамп выразил сомнения в том, что Тегеран выполнит условия возможного соглашения. Он также допустил возобновление американских ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре. Масштаб возможной новой военной операции пока неизвестен.

При этом собеседники WSJ допускают, что позиция американского лидера ещё может измениться. Сам Трамп публично отрицает, что приближающиеся выборы влияют на его решения по Ирану. На Генассамблее ООН он заявил, что не учитывает электоральный фактор при формировании политики в отношении Тегерана.

Иранский план предусматривает снятие американской морской блокады иранских портов, смягчение ограничений на экспорт нефти и прекращение огня. В ответ Тегеран предлагает в течение семи дней вновь открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры с Вашингтоном по ядерной программе. Предложение было передано американской стороне при посредничестве Катара.

Переговоры проходят на фоне продолжающегося уже несколько месяцев вооружённого конфликта США и Ирана. На этой неделе Трамп заявил на Генассамблее ООН, что рассчитывает добиться соглашения с Тегераном после ноябрьских выборов, однако одновременно не исключил дальнейшего военного давления в случае отсутствия сделки.

Одним из главных предметов торга остаётся Ормузский пролив, через который до начала нынешнего конфликта проходила значительная часть мировой морской торговли нефтью и газом. Тегеран связывает его полноценное открытие со снятием американского давления и возвращением к переговорам по ядерной программе.