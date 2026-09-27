Ливия восстановила работу нефтепровода от Эш-Шарары к Эз-Завии

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила о восстановлении перекачки сырой нефти по магистрали Эш-Шарара — Эз-Завия после открытия клапана №7. Поток по трубопроводу, связанному с одним из крупнейших месторождений страны, начали постепенно возвращать к обычному уровню.

Клапан находится на основной транспортной линии компании Akakus Oil Operations. После его открытия специалисты провели необходимые технические работы и проверили систему перед возвращением магистрали к штатной эксплуатации.

«Технические и эксплуатационные бригады на месте сразу же после открытия клапана приступили к выполнению необходимых инженерных мероприятий и мер предосторожности для безопасного возобновления работы, а также для обеспечения стабильности процессов перекачки в направлении нефтеперерабатывающего завода в Эз-Завии и экспортных портов в соответствии с наивысшими стандартами безопасности и технической эффективности», — говорится в заявлении.

Корпорация также поблагодарила представителей региона, местные власти, старейшин и работников нефтяных объектов, которые участвовали в восстановлении работы линии. В NOC подчеркнули, что рассчитывают сохранить стабильность нефтяных операций и призвали не превращать нефтяную инфраструктуру в предмет противостояния. Они также связали её бесперебойную работу с устойчивостью национальной экономики.

Ранее Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода «Восток — Запад», остановленного после атаки беспилотников 13 сентября. Нефтепровод «Восток — Запад» позволяет транспортировать саудовскую нефть от месторождений на востоке страны к побережью Красного моря. Это даёт Эр-Рияду возможность отправлять часть сырья в обход Персидского залива и Ормузского пролива.