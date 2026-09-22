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Регион
Опубликовано 22 сентября, 14:07

Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода «Восток — Запад»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода «Восток — Запад», остановленного после атаки беспилотников 13 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, экспорт нефти из порта Янбу на Красном море может частично возобновиться уже 22 сентября.

Нефтепровод «Восток — Запад» позволяет транспортировать саудовскую нефть от месторождений на востоке страны к побережью Красного моря. Это даёт Эр-Рияду возможность отправлять часть сырья в обход Персидского залива и Ормузского пролива.

После сообщения о восстановлении прокачки рынок отреагировал снижением нефтяных котировок. Стоимость Brent в ходе торгов опустилась примерно на $2 за баррель, поскольку инвесторы снизили оценку рисков перебоев с поставками из Саудовской Аравии.

Трубопровод остановили 13 сентября после атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру королевства. На фоне инцидента и более широкой эскалации на Ближнем Востоке цены на нефть резко выросли, а участники рынка опасались дальнейшего сокращения экспорта из региона.

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Александра Мышляева
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