«Дважды кинули»: Востоковед объяснил, почему Саудовская Аравия обижена на США

Саудовская Аравия чувствует себя брошенной Вашингтоном после того, как США дважды не оказали королевству ожидаемой военной поддержки. Об этом в эфире радио Sputnik заявил востоковед Руслан Курбанов.

По его словам, Эр-Рияд десятилетиями оставался одним из важнейших партнёров Вашингтона на Ближнем Востоке и поддерживал нефтяную торговлю в долларах. Однако, считает эксперт, в критический момент американские гарантии безопасности не оправдали ожиданий саудовского руководства.

«Фактически, американцы бросили их во время атак со стороны Ирана. Никакие американские ПВО, никакие даже израильские ПВО, или американские ПВО на территории Израиля, или с территории Иордании, или с территории даже самой Саудовской Аравии, не приняли участия в защите территории Саудовской Аравии и других ближневосточных монархий», — заявил Курбанов.

Вторым таким эпизодом востоковед назвал нынешнее обострение с йеменскими хуситами. По его утверждению, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман дважды обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить королевство и нанести удары по хуситам.

«И два раза получил или вежливый отказ, или уклончивый ответ», — добавил эксперт.

Заявление прозвучало на фоне нового витка противостояния Эр-Рияда с движением «Ансар Аллах». 16 сентября Life.ru писал, что хуситы заявили об ударах по объекту Saudi Aramco в Янбу и авиабазе в Хамис-Мушайте. По утверждению движения, для атаки применялись баллистические ракеты и беспилотники. Саудовская сторона на момент публикации именно эти удары не подтверждала.

За несколько дней до этого Саудовская Аравия остановила нефтепровод «Восток — Запад» после серии атак. Как сообщал Life.ru, власти королевства приняли эту меру после массированных ударов по инфраструктуре 10 сентября.