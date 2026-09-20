Трамп заявил, что хуситы пообещали не воевать с США

Йеменское движение «Ансар Алла» согласилось не вступать в вооружённое противостояние с США, заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова передал журналист Fox News Трей Йингст после разговора с главой Белого дома.

По словам корреспондента, Вашингтон поддерживает постоянные контакты с хуситами. В рамках этих контактов стороны обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и безопасность американских сил и судоходства.

«Президент заявил, что США находятся в постоянном контакте с хуситами, и они согласились не воевать с США», — сообщил Йингст.

Ранее представители «Ансар Алла» уже подтверждали готовность соблюдать заключённое с Вашингтоном перемирие и не атаковать американские суда. В середине сентября представители движения провели переговоры с американскими чиновниками в Омане.

При этом обстановка вокруг Йемена остаётся напряжённой. Хуситы продолжают вооружённое противостояние с Саудовской Аравией и в последние недели заявляли об атаках на объекты королевства.