Трамп заявил, что хуситы пообещали не воевать с США
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Йеменское движение «Ансар Алла» согласилось не вступать в вооружённое противостояние с США, заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова передал журналист Fox News Трей Йингст после разговора с главой Белого дома.
По словам корреспондента, Вашингтон поддерживает постоянные контакты с хуситами. В рамках этих контактов стороны обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и безопасность американских сил и судоходства.
«Президент заявил, что США находятся в постоянном контакте с хуситами, и они согласились не воевать с США», — сообщил Йингст.
Ранее представители «Ансар Алла» уже подтверждали готовность соблюдать заключённое с Вашингтоном перемирие и не атаковать американские суда. В середине сентября представители движения провели переговоры с американскими чиновниками в Омане.
При этом обстановка вокруг Йемена остаётся напряжённой. Хуситы продолжают вооружённое противостояние с Саудовской Аравией и в последние недели заявляли об атаках на объекты королевства.
Ещё весной 2025 года отношения Вашингтона и «Ансар Алла» находились на грани прямой эскалации. Тогда хуситы запретили американским судам проход через Красное и Аравийское моря, а США начали наносить удары по территории Йемена. Позже движение заявляло об атаках на авианосную группу USS Harry S. Truman. Сейчас основное обострение сместилось в сторону Саудовской Аравии: 16 сентября хуситы сообщили об ударах по объекту Saudi Aramco и авиабазе в Хамис-Мушайте, а Эр-Рияд продолжает военную операцию против движения.
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