Пыхторчок и хуситы: Европа ревёт из-за бензина, Украина без выборов, а у нас всё по плану Публицист и аналитик Александр Роджерс — о неделе, когда Европа осталась без нефти, Зеленскому урезали финансирование, а ФРС добила Запад долгами. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Frank Hoermann / SVEN SIMON, RONALD WITTEK, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неделя, конечно, выдалась впечатляющая. Даже сложно решить, с чего начать. Пожалуй, всё-таки с хуситов и саудитов. Хуситские товарищи в Йемене освободили от саудовских оккупантов значительную часть юга своей страны. Заодно установив контроль над всем побережьем Красного моря и стратегическим островом Перим, перекрывающим Баб-эль-Мандебский пролив (почему во всех подобных местах обязательно есть свой такой остров?).

После чего забанили в чате нефтепровод «Восток — Запад» (вчера ещё нанесли удар пятью баллистическими ракетами по столице Саудовской Аравии, но это вторично, хоть и показательно). Перекрытый пролив и повреждённый нефтепровод — и саудиты объявили Европе, что до конца октября поставок нефти в ЕС не будет. Дотянулся кровавый Сталин!

Цены на бензин и дизель во Франции, Германии и Швейцарии уже побили исторические рекорды. А это ещё только начало, дальше будет только хуже. Помните, как все они там в Европах радовались тому, как безумные свидомиты атакуют наши НПЗ? В общем, колесо генотьбы дошло и до этого пункта.

Наш любимый Дональд технично соскочил, заявив, что «хуситы хотят со мной дружить». Мальчик 80 годиков, и его воображаемые друзья – Винни Пых, украинский Пыхторчок, мёртвый Эпштейн, а теперь ещё и хуситы.

Когда я только начинал писать о том, что «Запад ждёт кризис всего», не думал, что настолько всего. Просчитывались прежде всего долговой кризис, крипто-скам и пузырь ИИ. Проблемы с энергетикой тоже маячили на горизонте, но я всё же не ожидал, что эффективные менеджеры (тм) смогут довести их до такого запущенного состояния.

Кстати, у аналитиков «Джей Пи Морган», которые на Западе сейчас лучшие, сплошь русские фамилии. Впрочем, учёный с русским происхождением и Питер Турчин, просчитавший падение режима Зеленского. Кроме русских (и иногда китайцев) думать на Западе больше некому, остальные разучились.

В руководстве крупных корпораций засилие индусов, но эти в основном поют и танцуют хорошо. Нас ждёт глобальный финансовый кризис, и поэтому я сейчас станцую вам этот печальный танец на сорок минут. Джимми-Джимми, МАГА-МАГА. Перемага.

Европейцам в основном уже сильно не до Украины. И только всё более грустная Урсула из последних сил пытается наскрести ещё 3-4 миллиарда для своего любимого Зеленского (у неё фетиш на маленьких нацистиков). При том, что тому нужно 60 только до конца этого года – и ещё столько же на следующий. В этом месте должны выползти безумные Свидетели Станка с дежурными рассказами «Ничего страшного, допечатают».

Кстати, о станках и долгах. На этой неделе произошло два знаковых события. Во-первых, ФРС повысила ставку по долгу на 0,25%, до 4,25%. Все аналитики в один голос говорят, что это слишком мало (я согласен), нужно было повышать как минимум ещё на столько же. И только безумный бредогенератор Трамп заявляет, что нужно снижать ставку до 1% (ниже инфляции, чтобы деньги сгорали – отличный план, все сразу побегут вкладываться).

Во-вторых, реальная доходность по американскому долгу превысила психологический барьер в 5%. Почти синхронно выросла доходность и по европейским бондам, и по японскому долгу (у Японии она достигла 1,25%, что рекордно высокое значение за сорок с лишним лет – и при их запредельном долге уже очень чувствительно для бюджета).

Теперь в США по цепочке подорожают и все прочие виды долга – ипотечный, автомобильный, образовательный, по кредиткам и так далее. Кстати, я посмотрел свежие циферки, среднестатистическое американское домохозяйство имеет долгов только по кредиткам в районе 8-9 тысяч и в месяц тратит порядка 150 долларов сугубо на выплату процентов по ним (мани фор нафин, и никаких «чикс фор фри»). Чтоб я так жил (не дай Бог, конечно). Как говорилось в нашей пародии на «Матрицу» (которая с Шуриком), это не люди, это биологические приложения для занесения денег в банк.

А в «недемократической» России планово проходят парламентские выборы. Нет, чтобы как в развитых европейских демократиях (типа Украины) отменить их и править в своё удовольствие. Ничего мы не понимаем в демократии! Ушёл посыпать голову пеплом украинской экономики.

Авторы Александр Роджерс