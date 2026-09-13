«В гроб краше кладут»: Неделя краха Украины, истерик Мерца и оваций Путину Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему Украина летит в пропасть, Германия раскалывается на Восток и Запад, а Путина в Индии встречают овациями как триумфатора. Победа АдГ в Саксонии-Анхальт и раскол Германии, Трамп проиграл три войны, а БРИКС раздавил G7. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

На этой неделе произошло много знаковых событий. Начнём мы, пожалуй, с саммита БРИКС в Индии, где президента Российской Федерации Владимира Путина встречали овациями.

В своей речи президент подчеркнул, что страны БРИКС производят более 40% мирового ВВП, в то время как G7 – только около 26% (я бы добавил, что если брать только промышленное производство, без сферы услуг, то разрыв будет ещё более впечатляющим). Китай, Индия и Россия – это 1, 3 и 4 экономики мира по ППС, соответственно.

На другой половине планеты президент США Дональд Трамп, обращаясь на предвыборном митинге к своим сторонникам, фактически озвучил планируемый подкуп избирателей – в случае победы республиканцев он пообещал раздать всем по 5 тысяч долларов. Мало того, что подкуп избирателей — это противозаконно (и пошло). Это, с одной стороны, показывает степень отчаяния Дональда (и республиканцев в целом). С другой стороны, нужно понимать, что раздавать Дональд собрался вовсе не свои личные деньги. А те, которые он другой рукой вынет (или уже вынул) из карманов этих самых избирателей – в виде налогов, тарифов и повышения цен.

В маленькой, но гордой земле Саксония-Анхальт на местных выборах победила партия «Альтернатива для Германии». И истеричный Мерц уже грозится лишить их денег из федерального бюджета. Думаю, это не поможет (как и всё, что делает Мерц), «АдГ» продолжит побеждать на выборах и вскоре ХДС и СДПГ потеряют власть – если, конечно, не заменят Мерца на кого-то более вменяемого (что маловероятно). Раскол в Германии по линии Восток/Запад всё более очевиден. Пора возрождать ГДР и восстанавливать стену.

Но вернёмся к Дональду. Минувшая неделя была особенно безжалостна к нему (нам, собственно, тоже не особо его жаль). Мало того, что идёт обострение в «уже 78 раз выигранной» войне в Иране. И Иран выносит оставшиеся базы США в регионе и атакует американские корабли, а армия США ничего не может с этим сделать, только без толку расходует жалкие остатки своих запасов ракет к «Пэтриотам» (по нашим приблизительным подсчётам, на все Штаты осталось максимум 540 ракет).

Так ещё и хуситы перешли в наступление в Йемене, захватили огромный кусок территории, включая стратегически важный остров Перим – и перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив. Фактический глава Саудовской Аравии Мухаммад Салманович аль Сауд дважды звонил Трампу, требовал, чтобы тот бомбил хуситов, обещал денег – но бесполезно. Дональд может и рад был бы подзаработать, но бомбить нечем – запасы ракет (включая «Томагавки») истощены.

Американ арми из банч оф ковардли лузерс. Извините, на автомате перешёл на вещание на англоязычную аудиторию. Американская армия – сборище трусливых лузеров. Без ракет они ничего не могут.

Как сообщает нам «The New York Times», военные США предупредили Вэнса об истощении запасов ракет для «Patriot». Вице-президент США напрямую связывался с американским военным руководством на Ближнем Востоке, чтобы получить оценку ситуации в конфликте с Ираном. Пока забыли сказать, что всё остальное тоже заканчивается. Некоторые другие издания дописывают, что «Трамп не мог поверить, когда Вэнс сообщил ему это». Как по мне, он так и не поверил, Дональд слишком погружён в свой манямирок, где он непрерывно всех перемогает.

На самом же деле Трамп вполне может войти в историю не как «миротворец, завершивший восемь войн» (как он сам хотел бы), а как лузер, проигравший три войны. Да, три – против Ирана, против Йемена и против России на Украине.

Если бы он не был марионеткой Нетаньяху, то он бы не ввязался в войну против Ирана. Если бы он не ввязался в войну против Ирана, то с ним бы не связали и поражение саудитов от хуситов. И ему очень долго (гораздо дольше, чем он заслуживает) давали возможность заключить «белый мир» и соскочить из украинского конфликта. Но он тянул, хитрил, юлил и пытался нажиться – и теперь это уже не «война Байдена», а «война Трампа».

Как они с ржавым флотом и без ракет собираются выигрывать у Китая – ума не приложу. И, походу, уже никто не верит, что США смогут его забороть. Иногда войны уже проиграны ещё до их начала (как попытки Украины победить Россию).

Раз мы уж вспомнили про Украину, то расскажем и о ней. Ситуация там «в гроб краше кладут». Экономика разрушена, ПВО нет, на фронте примерно шесть котлов разной степени котловости, деньги закончились (об этом воют и плачут все подряд, от депутатов до чиновников).

Текущий потужный план Зеленского – лететь в США попрошайничать. А у его евроведьмы Урсулы – собрать с европейцев деньги, которых у тех нет, чтобы закупить у США «пэтриоты», которых у тех тоже нет. Оба плана надёжны, как швейцарский сыр.

Почти по всей Европе на фоне разворачивающегося бюджетного и долгового кризисов планируются сокращения расходов бюджетов (прежде всего, социалки). И если на этом фоне они будут ещё выделять деньги на поддержку режима Зеленского – то «АдГ» будет набирать не 44%, а все 80% (как и Ле Пен во Франции, как и все остальные антиглобалисты и евроскептики).

Нетаньяху своей агрессией против Ирана, конечно, подложил гигантскую свинью всем глобалистам. Эта наглухо безумная версия Чебурашки не войдёт в историю, а уже в неё вляпалась (вместе с Зеленским), как та доминошка, которая подорвала всю империалистическую мир-систему.

Немощь США, Европы и Запада в целом всё более очевидна. И поэтому Путина в Индии встречают овациями, как триумфатора.

Авторы Александр Роджерс