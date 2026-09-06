«Россия, стафайся!»: Безумная неделя с паникой в США, цирком в Киеве и нашими победами Публицист и аналитик Александр Роджерс — о неделе, когда Запад паниковал и слал «миротворцев», Зеленский грозил самолётам, а российская армия брала город за городом. Как в Киеве разнесли здание СБУ, пока Зеленский кричит о перемоге. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI

Неделя получилась насыщенной. Всю неделю Запад пытался убедить Россию (и самого себя), что Россия проигрывает, как никогда. Морская блокада Украины, умершее сельское хозяйство, остановленные ГОКи и металлургия, настойчивые разговоры о скорой мобилизации женщин и снижении мобилизационного возраста для подростков, а также выступления Зеленского, опять срочно требующего ПВО (которого не существует в природе) и 60 миллиардов вертолётов и один доллар (или наоборот?). Всё это должно было наглядно убедить Путина и всех остальных россиян, что мы проигрываем.

А, чуть не забыл! Ещё же красивые перестрелки между ГУР и СБУ, с погибшими, ранеными и взятыми в плен, сопровождавшиеся прилётом дрона в кабинет главы СБУ уголовника-рецидивиста Поклада. То есть Украина настолько победила, что может себе позволить разборки с выяснением, кто будет крышевать мошеннические колл-центры, выманивающие деньги в том числе у европейских пенсионеров. «Вата» может только завидовать такому успешному успеху.

Украина настолько перемагает, что США и ЕС напрягли все свои силы и припахали Моди, Эрдогана и ещё кого-то, чтобы те пришли к Путину на саммите со словами «Слюшай, давай перемирие, во имя гуманности, Махатмы Ганди и Будды». Подозреваю, что они просто отработали номер, поскольку их попросили, а на результат и Моди, и Эрдогану глубоко плевать.

Украина настолько перемагает, что Зеленский угрожает сбивать китайские и турецкие самолёты над территорией Российской Федерации. Так ведь всегда победители делают (но это не точно). Он даже уже попытался это сделать в четверг, но ничего не получилось.

Причём речь идёт как раз о целенаправленном терроризме, а не о случайностях. Пассажирские самолёты летят в эшелоне 11 километров высоты, никакой дрон туда случайно залететь не может.

Зеленскому осталось только заявить, что если Россия не сдастся, то он будет целенаправленно похищать, брать в заложники и массово убивать собственных граждан. А, стоп! Он же уже давно это делает с помощью людоедов из ТЦК…

И на фоне этого всего Трамп внезапно вспомнил, что он великий миротворец, остановивший восемь войн (спойлер: нет) и опять послал в Киев и Москву своих «энвоев» Витькова и Зятькова. «Россия, ты проигрываешь, мы тебя спасаем! Стафайся!». Согласно информации газеты NYT, «предложение американцев как всегда будет включать территориальные уступки со стороны России». И будет отправлено туда же, куда и все предыдущие их «предложения».

Лично меня больше всего беспокоит тот факт, что теперь в словаре напротив слова «необучаемость» будет слишком много примеров, и будет трудно определить эталон необучаемости (хотя, скорее всего, Зеленский всё же лидирует).

Что? Россия проигрывает? Ну, как скажете. Тогда почему вы так нервничаете, неуважаемые? Не мешайте нам так и дальше проигрывать! Если Путин опять «загнал себя в ловушку», как рассказывает отставной клоун Петреус, то зачем столько судорожных телодвижений? Пусть и дальше сидит в ловушке! Дайте уже маленькому Зеленскому победить (или перемочь?)!

Пока продолжается весь этот цирк, российская армия работает по зачистке Орехова и Доброполья, за неделю освободив 15 населённых пунктов. А также завершено сооружение Волчанского котла (вдобавок к нескольким другим – Бурулукскому, Купянскому и так далее) и началась его зачистка. Работайте, братья!

Авторы Александр Роджерс