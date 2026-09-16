Хуситы заявили об ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

Йеменские хуситы заявили об атаке на объект нефтяной компании Saudi Aramco в городе Янбу и военную авиабазу в Хамис-Мушайте в Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По его утверждению, при первой атаке по объекту Aramco в Янбу были применены десятки баллистических ракет и беспилотников. Второй целью стала авиабаза в Хамис-Мушайте.

Саудовская сторона и Saudi Aramco на момент публикации не подтверждали именно эти удары и не сообщали о возможных разрушениях или пострадавших.

Новая атака, о которой заявило движение, произошла на фоне резкого обострения конфликта с Эр-Риядом. Ранее Life.ru писал, что хуситы сообщили о 129 ударах саудовской авиации по Йемену за двое суток. Тогда Сариа утверждал, что самолёты поднимались в том числе с базы в Хамис-Мушайте, и предупреждал об ответных действиях.

Кроме того, в сентябре хуситы уже неоднократно заявляли об атаках на территорию королевства. Саудовская коалиция подтверждала удары по Хамис-Мушайту, Абхе и Джизану, обвиняя в них «Ансар Аллах».