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Опубликовано 12 сентября, 18:20

Хуситы заявили о 129 ударах ВВС Саудовской Аравии по Йемену за двое суток

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Саудовские ВВС за 48 часов нанесли 129 ударов по подконтрольным хуситам районам Йемена. Об этом заявил спикер движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По его словам, атакам подверглись провинции Таиз, Мариб, Ходейда, Эль-Джауф, Саада, Амран и Хаджа. Сариа заявил, что в операции участвовали истребители F-15 и Typhoon. Как утверждается, самолёты поднимались с саудовских военных баз в Хамис-Мушайте и Эт-Таифе. Представитель «Ансар Аллах» пригрозил ответными действиями.

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Накануне хуситы заявили об уничтожении девяти саудовских самолётов с начала операции на западном побережье Йемена. По версии движения, его силы провели 32 перехвата и заняли шесть районов в провинциях Таиз и Ходейда.

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Юрий Лысенко
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