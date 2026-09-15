Хуситы взяли в плен более 800 бойцов в ходе боёв на западном побережье

Более 800 бойцов, воевавших против йеменских хуситов, оказались в плену после боёв на западном побережье страны. Об этом заявил в эфире Al Mayadeen глава Национального комитета по делам пленных Абдул-Кадер Мортада.

«В Сане содержатся более 800 военнопленных, захваченных в ходе боевых действий на западном побережье Йемена. Власти будут продолжать работу по обеспечению освобождения всех йеменских пленных, удерживаемых противоположной стороной», — говорится в статье.

Абдул-Кадер Мортада сообщил, что силы, противостоящие хуситам, понесли значительно большие потери, чем было объявлено ранее. Он также заявил, что Саудовская Аравия не обращалась с просьбами об освобождении пленных, добиваясь возвращения только своих военнослужащих.

Президент Йемена Махди аль-Машат объявил амнистию для бойцов, воевавших против Саны, при условии сдачи оружия и возвращения в страну.

На фоне боёв йеменские вооружённые силы сообщили о 54 саудовских авиаударах за сутки по пяти провинциям. По данным йеменской стороны, при ударе по мосту Эль-Барх в провинции Таиз погибли двое детей и был ранен мирный житель.

Ранее Саудовская Аравия обратилась к Великобритании за военной и дипломатической поддержкой на фоне наступления хуситов в Йемене. Эр-Рияд просит Лондон помочь сдержать продвижение движения «Ансар Аллах» и усилить защиту нефтяной инфраструктуры от ударов. На данный момент британский премьер согласился лишь отправить в королевство военных советников.