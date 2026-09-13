Иран расправил плечи: Чем успехи хуситов грозят США и нефтяному рынку

Захват хуситами порта Моха и продвижение к ключевым районам у Баб-эль-Мандебского пролива усиливают нестабильность на Ближнем Востоке и могут осложнить снижение мировых цен на нефть. Об этом RTVI заявила эксперт РСМД Елена Супонина.

В ночь на четверг движение «Ансар Аллах» установило контроль над Мохой, выбив из города формирования, поддерживаемые Саудовской Аравией. Хуситы также заняли остров Зукар в Красном море.

По оценке политолога, значение этих событий определяется расположением захваченных территорий. Контроль над побережьем даёт хуситам дополнительные возможности влиять на судоходство в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

«Хуситы — партнёры и союзники Ирана, и перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае необходимости при таком раскладе сил хуситам будет уже проще. А раз хуситам, значит — и Ирану тоже», — пояснила эксперт.

При этом говорить о полном изменении баланса сил пока рано. В ряде других районов Йемена правительственные подразделения, напротив, продолжают теснить отряды «Ансар Аллах», поэтому ситуация остаётся крайне изменчивой.

Новая эскалация может отразиться и на нефтяных котировках. Напряжённость вокруг Баб-эль-Мандебского пролива накладывается на проблемы с судоходством в Ормузском проливе, что способно поддерживать стоимость нефти выше $100 за баррель.

По мнению Супониной, это осложняет планы главы Штатов Дональда Трампа добиться снижения цен на нефть к промежуточным выборам в США. Она также ожидает дальнейшего роста напряжённости вокруг обоих проливов по мере приближения американского голосования.

Ранее Life.ru писал об угрозе перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива и возможном скачке цен на нефть до $200 за баррель. Тогда представители хуситов заявили о готовности расширить давление на морские маршруты на фоне противостояния вокруг Ормузского пролива.