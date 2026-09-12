Ормуз не откроют: Иран и Оман согласовали новые маршруты для судов

Договорённость Ирана и Омана о новых маршрутах судоходства не предусматривает открытия Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомлённый источник.

Ожидается, что Тегеран и Маскат представят соглашение 14 сентября на встрече в Омане. В ней также примут участие представители Ирака и государств Персидского залива.

По данным собеседника агентства, приглашённые страны ознакомят с новым порядком движения торговых судов. Участие в обсуждении условий договорённости для них не предусмотрено.

Предполагается, что входящий в Персидский залив маршрут будет полностью проходить через территориальные воды Ирана. Выходящие суда также должны будут двигаться по иранской акватории, но только на части пути.

Южный коридор, на использовании которого настаивали США, планируется закрыть. Официальные параметры соглашения Тегеран и Маскат пока не обнародовали.

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил о создании запретной для судоходства зоны к востоку от Ормузского пролива. На фоне конфликта движение по морскому маршруту резко сократилось: 8 сентября через него прошли шесть грузовых судов вместо примерно 125 в сутки до начала боевых действий.