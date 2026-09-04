Ормуз без сборов: Оман не захотел спорить с США из-за идеи Ирана

Оман отказался поддержать инициативу Ирана о введении сервисных сборов для судов, проходящих через Ормузский пролив. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на регионального чиновника.

По данным издания, Маскат решил не участвовать даже в добровольной схеме взносов, которые планировалось направлять на обеспечение безопасности судоходства и защиту окружающей среды в стратегически важной акватории.

Как отмечается, власти Омана предпочли избежать возможного обострения отношений с Вашингтоном и не стали поддерживать предложение Тегерана.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом. Любые изменения правил прохода судов в этом районе вызывают повышенное внимание из-за возможного влияния на международные рынки.

Ранее Life.ru писал, что Иран и Оман достигли договорённостей по вопросу регулирования прохода судов через Ормузский пролив. Стороны обсуждали распределение доходов и правила судоходства в стратегической акватории.