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Регион
26 августа, 14:52

Иран и Оман договорились делить доходы от судоходства в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Иран и Оман поделят между собой поступления, которые приносит обеспечение проходов судов через Ормузский пролив. Об этом в среду сообщили в Корпусе стражей исламской революции.

Как рассказал представитель КСИР, воды пролива относятся к обеим странам, расположенным напротив друг друга.

«Мы вели переговоры примерно месяц и достигли результатов, которые приемлемы для обеих сторон», — цитирует его агентство Tasnim.

По данным ведомства, за время переговоров стороны определили, какая часть пролива приходится на каждое государство, а также распределили между Тегераном и Маскатом будущие доходы.

В КСИР при этом упрекнули Вашингтон в том, что тот мешает договорённостям и тормозит их. Там подчеркнули: если США откажутся принимать иранские условия, пролив останется закрытым при любом расклад

Reuters: США могут снять блокаду портов Ирана после сделки по Ормузскому проливу
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Ранее в иранском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Тегеран и Маскат уже согласовали карту прохода судов через Ормузский пролив. Как отметил официальный представитель МИД Исмаил Багаи, страны договорились о маршрутах морского судоходства через стратегический пролив. При этом отдельные детали соглашения ещё обсуждаются.

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Вероника Бакумченко
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