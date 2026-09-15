Саудовская Аравия запросила военную помощь Британии в Йемене

Саудовская Аравия обратилась к Великобритании за военной и дипломатической поддержкой на фоне наступления хуситов в Йемене. Премьер-министр Энди Бёрнем пока не принял решения о прямой военной помощи, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Эр-Рияд просит Лондон помочь сдержать продвижение движения «Ансар Аллах» и усилить защиту нефтяной инфраструктуры от ударов. На данный момент британский премьер согласился лишь отправить в королевство военных советников.

Советники Бёрнема предупредили, что возможный контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом способен серьёзно ударить по международному судоходству и мировой экономике. Пролив остаётся одним из ключевых маршрутов между Красным морем и Аденским заливом.

Обострение в Йемене продолжается с середины июля. Хуситы значительно продвинулись вдоль побережья Красного моря и заняли ряд стратегически важных районов, включая порт Моха. Продвижение движения уже сопровождается ударами по территории Саудовской Аравии и ответными действиями Эр-Рияда. На фоне угроз энергетической инфраструктуре и судоходству нефтяные котировки заметно выросли.

Ранее Life.ru писал, что возобновившиеся столкновения в Йемене вынудили с июля покинуть свои дома не менее 76 тыс. человек. Всего за несколько дней число вынужденных переселенцев увеличилось примерно на 30 тыс. человек. Резкий рост показателя связывают с активизацией вооружённого противостояния в разных частях страны. Самая тяжёлая ситуация сложилась в городе Таиз на юго-западе государства. Оттуда в поисках безопасности ушли почти 50 тыс. жителей.