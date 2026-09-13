Йемен пустеет на глазах: Из-за новых боёв десятки тысяч жителей бросили свои дома

Возобновившиеся столкновения в Йемене вынудили с июля покинуть свои дома не менее 76 тыс. человек. Об этом сообщила Международная организация по миграции ООН.

«Не менее 76 тыс. человек покинули свои дома с июля, причём всего несколько дней назад этот показатель составлял 46 тыс.», — говорится в пресс-релизе МОМ.

Всего за несколько дней число вынужденных переселенцев увеличилось примерно на 30 тыс. человек. Резкий рост показателя связывают с активизацией вооружённого противостояния в разных частях страны. Самая тяжёлая ситуация сложилась в городе Таиз на юго-западе государства. Оттуда в поисках безопасности ушли почти 50 тыс. жителей.

Ещё около 17 тыс. человек стали вынужденными переселенцами в южной провинции Лахдж. Генеральный директор МОМ Эми Поуп призвала участников противостояния обеспечить безопасность мирного населения и сотрудников гуманитарных организаций.

Вооружённое противостояние в Йемене началось в 2014 году. После относительного затишья, сохранявшегося с 2022 года, ситуация резко обострилась в начале июля 2026-го, когда столкновения правительственных войск с хуситами возобновились в различных районах страны.

Ранее сообщалось, что за двое суток саудовские ВВС нанесли 129 ударов по территориям Йемена, находящимся под контролем хуситов. Под авиационные атаки попали сразу семь провинций: Таиз, Мариб, Ходейда, Эль-Джауф, Саада, Амран и Хаджа.