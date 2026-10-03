Медведев рассказал, что ездил на прощание с Хаменеи по поручению Путина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что приехал 3 июля в Тегеран на церемонию прощания с Али Хаменеи по поручению президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

«Да, я посетил Тегеран в скорбные дни прощания с покойным верховным руководителем Али Хаменеи. Это было сделано в соответствии с поручением, которое я получил от президента России. Он предложил мне лично принять участие в траурной церемонии», — заявил Медведев.

Российская делегация прибыла в Тегеран 3 июля. Вместе с зампредом Совбеза в траурных мероприятиях участвовали министр энергетики Сергей Цивилев, замглавы МИД Георгий Борисенко и посол России в Иране Алексей Дедов. МИД РФ также сообщал об участии Цивилева и Борисенко в официальной делегации.

Кроме того, по словам Медведева, президент России Владимир Путин высоко ценил погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану. Он возглавлял Иран в качестве верховного лидера на протяжении 37 лет.