Путин и Пезешкиан могут обсудить возможный выход Ирана из ДНЯО

Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан могут обсудить возможный выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующая тема может возникнуть во время встречи президентов на полях саммита СНГ и Каспийского экологического саммита в Туркмении. При этом в Кремле пока не располагают подтверждением того, что решение о выходе действительно принято.

Ранее заместитель спикера парламента Ирана Али Никзад заявил, что законодатели рассмотрят предложение о выходе страны из ДНЯО. Песков отметил, что заявления отдельных парламентариев не всегда отражают реальные планы внешнеполитического руководства государства.

«Если иранская сторона посчитает необходимым проинформировать нас об этом и если эти планы действительно находятся в стадии реализации, то, конечно, будет [поднята тема на встрече]», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что сначала необходимо понять, насколько вопрос действительно находится на повестке Тегерана. По его словам, Москва пока слышала соответствующие заявления только от представителей иранского парламента.