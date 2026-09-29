Москва ждёт разъяснений: В Кремле высказались о возможном выходе Ирана из ДНЯО

Москва выступает за сохранение участия Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а прозвучавшие в Тегеране заявления об этом требуют уточнений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что российская сторона обратила внимание на слова вице-спикера иранского парламента.

«Мы не хотели бы, чтобы Иран выходил из ДНЯО», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Москва рассматривает этот договор как один из ключевых элементов международного режима нераспространения и рассчитывает, что Тегеран продолжит выполнять связанные с ним обязательства.

Пресс-секретарь также сослался на заявления российских партнёров о том, что в Исламской Республике не ведётся работа над созданием атомного оружия и таких планов нет. При этом, отметил он, страна намерена развивать мирную ядерную энергетику.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран пока не принял решения о выходе из ДНЯО, а дальнейшая позиция Тегерана будет зависеть от действий Вашингтона. Секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи тогда заявил, что ядерная доктрина республики не менялась.