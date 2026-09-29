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Опубликовано 28 сентября, 21:29

Иран согласился на паузу в обогащении урана ради смягчения санкций США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

Иран согласился приостановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций со стороны США. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в Пакистане.

По данным телеканала, договорённости помогли достичь посредники, участвующие в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Иранские официальные лица пока не прокомментировали эту информацию.

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Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял о готовности рассмотреть новую договорённость с США при условии её соответствия международному праву. Он также говорил, что Тегеран готов отказаться от запасов урана, обогащённого до 60%.

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Лия Мурадьян
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