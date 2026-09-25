Пезешкиан призвал США вернуться к меморандуму до выборов в ноябре
Масуд Пезешкиан. Обложка © un.org
Иран рассчитывает, что Тегеран и Вашингтон смогут вернуться к меморандуму о взаимопонимании до промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал журналистам на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
«Мы хотим, чтобы американцы вернулись к меморандуму о взаимопонимании до промежуточных выборов», — приводит его слова NBC News.
Пезешкиан также заявил, что Тегеран не заинтересован в продолжении противостояния с Вашингтоном. При этом, по словам президента Ирана, именно США предстоит решить, хотят ли они завершить противостояние с Тегераном.
Ранее Пезешкиан сообщил, что Иран готов отказаться от запасов урана, обогащённого до 60%. По его словам, Тегеран рассмотрит такой шаг, если он войдёт в условия будущей договорённости и будет соответствовать положениям Договора о нераспространении ядерного оружия.
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