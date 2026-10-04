МИД Ирана подтвердил факт дискуссий в высших кругах о выходе из ДНЯО

В политических кругах Ирана всерьёз обсуждают возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

«Разговор идёт весьма серьёзный в политических кругах Ирана. Это весьма серьёзный вопрос», — сказал дипломат.

По словам Багаи, участие в ДНЯО должно позволять Ирану пользоваться предусмотренными договором правами и преимуществами. Вместо этого, отметил он, страна постоянно сталкивается с давлением и угрозами военного нападения. При этом Тегеран пока остаётся участником договора.

«Однако сейчас мы являемся членом ДНЯО и мы в курсе своих обязательств, пока остаёмся в нём», — подчеркнул представитель МИД. Он добавил, что ведомство будет следовать решениям вышестоящих органов власти по этому вопросу.

Вице-спикер парламента Али Никзад уже говорил, что депутаты изучают возможность выхода из ДНЯО. Представитель президиума парламента Аббас Гударзи также назвал такой шаг вполне реальным и легко осуществимым.

Как сообщал Life.ru, 29 сентября Дмитрий Песков заявил, что Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО. В Кремле назвали договор одним из ключевых элементов международного режима нераспространения и выразили надежду на сохранение участия Тегерана.