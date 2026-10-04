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Опубликовано 4 октября, 13:43

Урок войны: Иран взялся за увеличение дальности своих ракет

Fars: Иран работает над увеличением дальности своих ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Вооружённые силы Ирана после войны с США начали работу над увеличением дальности баллистических ракет. Об этом заявил представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия, чьи слова приводит агентство Fars.

«Мы пришли к выводу, что необходимо обязательно увеличить дальность наших ракет, и сейчас мы работаем в этом направлении», — сказал он.

Необходимость таких изменений Акраминия связал с опытом боевых действий против США. Конкретных показателей дальности и сроков завершения работ в приведённом заявлении он не назвал.

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Ранее Life.ru сообщал, что Акраминия объявил о постепенном переходе Ирана от оборонительной военной доктрины к наступательной. В августе представитель армии заявил, что опыт двух последних войн с США и Израилем изменил подход Тегерана к ведению боевых действий. По его словам, во время прекращения огня военные восстанавливали и модернизировали повреждённые системы, вводили новое оборудование и корректировали подготовку личного состава.

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Татьяна Миссуми
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