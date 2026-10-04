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Опубликовано 4 октября, 13:09

«Уехали сами»: Аракчи ответил на сообщения о высылке иранцев из США

Аракчи опроверг высылку иранской делегации из США

Обложка © ТАСС / АР / Hadi Mizban

Обложка © ТАСС / АР / Hadi Mizban

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг утверждения о принудительной высылке представителей делегации Исламской Республики из США после Генассамблеи ООН. По его словам, иранские дипломаты вернулись домой в соответствии с заранее утверждённым графиком.

«Утверждение американцев о том, что они выслали иранскую делегацию — не важно, правда это или нет — действительно странно, так как мы прибыли и вернулись сами согласно заранее утвержденной программе», — сказал Аракчи на встрече с главами иностранных диппредставительств.

Двое представителей Ирана оставались в Нью-Йорке после завершения мероприятий Генассамблеи ООН. По версии Вашингтона, после повторного требования Госдепартамента оба покинули Соединённые Штаты.

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Ранее Life.ru писал о новом обострении между Ираном и США на фоне ситуации в Ормузском проливе. По данным The New York Times, внутри иранского руководства возникли разногласия вокруг дальнейшего курса в противостоянии с Вашингтоном.

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Анастасия Никонорова
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