«Уехали сами»: Аракчи ответил на сообщения о высылке иранцев из США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг утверждения о принудительной высылке представителей делегации Исламской Республики из США после Генассамблеи ООН. По его словам, иранские дипломаты вернулись домой в соответствии с заранее утверждённым графиком.

«Утверждение американцев о том, что они выслали иранскую делегацию — не важно, правда это или нет — действительно странно, так как мы прибыли и вернулись сами согласно заранее утвержденной программе», — сказал Аракчи на встрече с главами иностранных диппредставительств.

Двое представителей Ирана оставались в Нью-Йорке после завершения мероприятий Генассамблеи ООН. По версии Вашингтона, после повторного требования Госдепартамента оба покинули Соединённые Штаты.

Ранее Life.ru писал о новом обострении между Ираном и США на фоне ситуации в Ормузском проливе. По данным The New York Times, внутри иранского руководства возникли разногласия вокруг дальнейшего курса в противостоянии с Вашингтоном.