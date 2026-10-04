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Опубликовано 4 октября, 11:35

Иран поставил США условие для открытия Ормуза за семь дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Ормузский пролив вновь откроют в течение семи дней, если США примут иранский план урегулирования конфликта. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с руководителями иностранных дипмиссий в Тегеране.

«Если он будет принят, Ормузский пролив снова будет открыт в течение семи дней», — сказал министр.

По словам Аракчи, предложение касается урегулирования разногласий и продолжающегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Оно получило название «семидневный план». Дополнительные подробности министр пообещал раскрыть позднее.

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О передаче этого предложения американской стороне Аракчи говорил ещё в сентябре на полях Генассамблеи ООН. Посредником выступил Катар. Тогда министр также связывал восстановление нормального судоходства с выполнением необходимых условий. Ранее Life.ru рассказывал, что 26 сентября Дональд Трамп объявил об отказе от иранского предложения. Президент США не раскрыл причины своего решения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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