Иран поставил США условие для открытия Ормуза за семь дней

Ормузский пролив вновь откроют в течение семи дней, если США примут иранский план урегулирования конфликта. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с руководителями иностранных дипмиссий в Тегеране.

«Если он будет принят, Ормузский пролив снова будет открыт в течение семи дней», — сказал министр.

По словам Аракчи, предложение касается урегулирования разногласий и продолжающегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Оно получило название «семидневный план». Дополнительные подробности министр пообещал раскрыть позднее.

О передаче этого предложения американской стороне Аракчи говорил ещё в сентябре на полях Генассамблеи ООН. Посредником выступил Катар. Тогда министр также связывал восстановление нормального судоходства с выполнением необходимых условий. Ранее Life.ru рассказывал, что 26 сентября Дональд Трамп объявил об отказе от иранского предложения. Президент США не раскрыл причины своего решения.