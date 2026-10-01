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Опубликовано 1 октября, 01:16

«Взорвём их или заключим сделку»: Трамп дал новый ответ по Ирану

Трамп заявил о скором решении США взорвать Иран или заключить сделку

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

США в ближайшее время определятся, возобновлять ли удары по Ирану или договариваться с Тегераном. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

На встрече с журналистами в Белом доме американского лидера спросили, как Вашингтон планирует выстраивать дальнейшие отношения с Тегераном.

«Может, взорвём их. Нам предстоит принять это решение. Взорвём их [или] заключим сделку. Но время подходит к концу. Всё закончится очень скоро, так или иначе», — ответил Трамп.

«Очень скоро всё закончится»: Трамп назвал срок завершения войны США с Ираном
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Ранее американский президент заявил, что Вашингтон рассчитывает в ближайшее время добиться победы в конфликте с Ираном. Трамп также сообщил, что американские силы, по его оценке, почти полностью контролируют Ормузский пролив. Он добавил, что вскоре «что-то начнёт происходить», но не раскрыл подробности.

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Лия Мурадьян
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