«Взорвём их или заключим сделку»: Трамп дал новый ответ по Ирану
Трамп заявил о скором решении США взорвать Иран или заключить сделку
Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
США в ближайшее время определятся, возобновлять ли удары по Ирану или договариваться с Тегераном. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
На встрече с журналистами в Белом доме американского лидера спросили, как Вашингтон планирует выстраивать дальнейшие отношения с Тегераном.
«Может, взорвём их. Нам предстоит принять это решение. Взорвём их [или] заключим сделку. Но время подходит к концу. Всё закончится очень скоро, так или иначе», — ответил Трамп.
Ранее американский президент заявил, что Вашингтон рассчитывает в ближайшее время добиться победы в конфликте с Ираном. Трамп также сообщил, что американские силы, по его оценке, почти полностью контролируют Ормузский пролив. Он добавил, что вскоре «что-то начнёт происходить», но не раскрыл подробности.
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