«Взорвём их или заключим сделку»: Трамп дал новый ответ по Ирану

США в ближайшее время определятся, возобновлять ли удары по Ирану или договариваться с Тегераном. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

На встрече с журналистами в Белом доме американского лидера спросили, как Вашингтон планирует выстраивать дальнейшие отношения с Тегераном.

«Может, взорвём их. Нам предстоит принять это решение. Взорвём их [или] заключим сделку. Но время подходит к концу. Всё закончится очень скоро, так или иначе», — ответил Трамп.

Ранее американский президент заявил, что Вашингтон рассчитывает в ближайшее время добиться победы в конфликте с Ираном. Трамп также сообщил, что американские силы, по его оценке, почти полностью контролируют Ормузский пролив. Он добавил, что вскоре «что-то начнёт происходить», но не раскрыл подробности.