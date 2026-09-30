«Очень скоро»: Трамп пообещал победу США в войне с Ираном и заявил о контроле над Ормузом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает в ближайшее время добиться победы в конфликте с Ираном. Выступая в Белом доме, он также сообщил о практически полном, по его оценке, контроле американских сил над Ормузским проливом.

«Мы победим в этой войне очень скоро. Так или иначе», — сказал Трамп.

Он добавил, что в ближайшее время «что-то начнёт происходить», не раскрыв подробностей. Отдельно глава Белого дома высказался о ситуации в Ормузском проливе. По его словам, США обладают там «практически полным контролем», хотя периодически движению судов мешают мины.