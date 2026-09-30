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Опубликовано 30 сентября, 23:03

«Очень скоро»: Трамп пообещал победу США в войне с Ираном и заявил о контроле над Ормузом

Трамп пообещал скорые события в конфликте с Ираном, но не раскрыл подробности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает в ближайшее время добиться победы в конфликте с Ираном. Выступая в Белом доме, он также сообщил о практически полном, по его оценке, контроле американских сил над Ормузским проливом.

«Мы победим в этой войне очень скоро. Так или иначе», — сказал Трамп.

Он добавил, что в ближайшее время «что-то начнёт происходить», не раскрыв подробностей. Отдельно глава Белого дома высказался о ситуации в Ормузском проливе. По его словам, США обладают там «практически полным контролем», хотя периодически движению судов мешают мины.

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Ранее на конференции по ИИ в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что противостояние с Ираном скоро закончится, подчеркнув, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия. Он также спрогнозировал снижение цен на нефть после урегулирования и назвал войну с Исламской Республикой одним из важнейших решений своей администрации. Также Трамп подтвердил подготовку нового раунда переговоров США и Ирана. Главными разногласиями между сторонами остаются условия по Ормузскому проливу и иранской ядерной программе.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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