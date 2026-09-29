«Очень скоро всё закончится»: Трамп назвал срок завершения войны США с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что военное противостояние с Ираном, по его оценке, завершится в ближайшее время. Об этом он сказал на конференции в Вашингтоне, посвящённой технологиям искусственного интеллекта.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Дела у них идут очень плохо. Очень скоро это закончится», — сказал американский лидер.

Трамп также связал прекращение боевых действий с ситуацией на энергетическом рынке. По его прогнозу, после урегулирования конфликта цены на нефть начнут снижаться.

Кроме того, глава Белого дома назвал войну против Ирана одним из наиболее значимых событий периода своей администрации. По его словам, кампания войдёт в историю как одно из важнейших решений нынешних властей США.

Ранее Life.ru писал, что Трамп подтвердил подготовку нового раунда переговоров США и Ирана. Главными разногласиями между сторонами остаются условия по Ормузскому проливу и иранской ядерной программе.