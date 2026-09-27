Трамп подтвердил переговоры с Ираном на следующей неделе

Соединённые Штаты рассчитывают провести новый раунд переговоров с Ираном уже на следующей неделе, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Axios.

«Я ожидаю, что на следующей неделе состоятся очередные переговоры с Ираном. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, на которую я готов пойти. Это то, на что мы, возможно, согласились бы год назад. Они переоценили свои возможности», — сказал Трамп.

По данным Axios, новый раунд непрямых контактов может состояться уже в понедельник, 28 сентября. Катарские посредники намерены отдельно встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Предыдущие непрямые переговоры прошли 22 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Уиткофф и Джаред Кушнер через представителей Катара обменивались сообщениями с Аракчи, который передал американской стороне условия Тегерана по открытию Ормузского пролива и возобновлению переговоров по ядерной программе.

Иран предложил в течение недели открыть пролив и вернуться к ядерным переговорам в обмен на снятие американской морской блокады, отмену ограничений на продажу иранской нефти и восстановление режима прекращения огня в регионе. Трамп 26 сентября заявил, что отверг этот вариант.

Несмотря на это, посредники продолжили «челночную дипломатию» и подготовили компромиссные предложения. Главным разногласием остаётся повестка переговоров: Тегеран хочет сосредоточиться прежде всего на Ормузском проливе и блокаде, тогда как Вашингтон требует уступок по иранской ядерной программе.

Несмотря на переговоры, ранее Трамп допустил новые удары по Ирану. По словам главы Белого дома, он постоянно об этом думает.