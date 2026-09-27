Арагчи заявил о мирных целях обогащения Ираном урана до 60%
Иран обогащает уран до уровня 60% исключительно для мирных целей и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом глава МИД республики Аббас Арагчи заявил в интервью NBC News.
Министр отверг утверждения о том, что ядерная программа Тегерана направлена на создание оружия. По его словам, проводимые в стране работы остаются в рамках обязательств Ирана по ДНЯО.
При этом Арагчи допустил обсуждение с Вашингтоном вопроса о запасах высокообогащённого урана. Однако для возобновления предметного диалога сторонам прежде необходимо восстановить доверие.
Несколькими днями ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан допустил отказ от запасов урана, обогащённого до 60%, в рамках возможного соглашения с США. По его словам, договорённость должна соответствовать международному праву и положениям ДНЯО.
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