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Опубликовано 27 сентября, 15:34

Арагчи заявил о мирных целях обогащения Ираном урана до 60%

Иран обогащает уран до уровня 60% исключительно для мирных целей и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом глава МИД республики Аббас Арагчи заявил в интервью NBC News.

Министр отверг утверждения о том, что ядерная программа Тегерана направлена на создание оружия. По его словам, проводимые в стране работы остаются в рамках обязательств Ирана по ДНЯО.

При этом Арагчи допустил обсуждение с Вашингтоном вопроса о запасах высокообогащённого урана. Однако для возобновления предметного диалога сторонам прежде необходимо восстановить доверие.

США готовы поставлять Ирану ядерное топливо, но есть нюанс
США готовы поставлять Ирану ядерное топливо, но есть нюанс

Несколькими днями ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан допустил отказ от запасов урана, обогащённого до 60%, в рамках возможного соглашения с США. По его словам, договорённость должна соответствовать международному праву и положениям ДНЯО.

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Николь Вербер
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