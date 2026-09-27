Axios: США и Иран проведут новый раунд непрямых переговоров 28 сентября

Очередной раунд непрямых переговоров между США и Ираном состоится в понедельник, 28 сентября. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники на Ближнем Востоке.

Посредником между Вашингтоном и Тегераном вновь выступит Катар. По данным портала, катарская сторона продолжает «челночную дипломатию», пытаясь сблизить позиции двух стран.

В понедельник посредники проведут отдельные встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Прямые переговоры представителей Вашингтона и Тегерана пока не планируются.

Главным препятствием для достижения договорённости остаются разногласия по условиям деэскалации. Axios отмечает, что пока неизвестно, удастся ли посредникам добиться компромисса по итогам нового раунда контактов.

При этом возможность продолжения военной операции остаётся на повестке. В интервью Axios Трампа спросили, рассматривает ли он возобновление ударов по Ирану. «Я всегда об этом думаю», — ответил американский лидер.

В середине июня США и Иран подписали меморандум, который должен был запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако спустя три недели переговорный процесс сорвался: Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал США новый семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако Дональд Трамп заявил, что отверг предложение.