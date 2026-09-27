Трамп признался, что постоянно думает о новых ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. Об этом американский лидер рассказал в интервью порталу Axios 27 сентября.

Журналисты спросили Трампа, допускает ли он новые американские атаки на Иран.

«Я всегда об этом думаю», — ответил президент США.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости между Вашингтоном и Тегераном. Ранее Трамп отверг переданное через посредников предложение Ирана по деэскалации и возобновлению нормального судоходства через Ормузский пролив.

По данным Axios, Тегеран предлагал в течение семи дней вновь открыть пролив и вернуться к переговорам по ядерной программе при выполнении Вашингтоном ряда условий. Американская сторона, в свою очередь, настаивает на уступках Ирана по ядерному вопросу.

На этой неделе Трамп уже допускал дальнейшее применение военной силы против Тегерана. Выступая на Генассамблее ООН, президент США заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать как дипломатический, так и силовой сценарий развития ситуации.