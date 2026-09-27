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Опубликовано 27 сентября, 15:22

Трамп признался, что постоянно думает о новых ударах по Ирану

Обложка © Gettyimages / Bill Pugliano

Обложка © Gettyimages / Bill Pugliano

Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. Об этом американский лидер рассказал в интервью порталу Axios 27 сентября.

Журналисты спросили Трампа, допускает ли он новые американские атаки на Иран.

«Я всегда об этом думаю», — ответил президент США.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости между Вашингтоном и Тегераном. Ранее Трамп отверг переданное через посредников предложение Ирана по деэскалации и возобновлению нормального судоходства через Ормузский пролив.

По данным Axios, Тегеран предлагал в течение семи дней вновь открыть пролив и вернуться к переговорам по ядерной программе при выполнении Вашингтоном ряда условий. Американская сторона, в свою очередь, настаивает на уступках Ирана по ядерному вопросу.

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На этой неделе Трамп уже допускал дальнейшее применение военной силы против Тегерана. Выступая на Генассамблее ООН, президент США заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать как дипломатический, так и силовой сценарий развития ситуации.

Ранее глава Белого дома заявил о рекордном объёме нефти, перевезённой через Ормузский пролив. В Тегеране после этого заявили о 19 ударах по торговым судам, которые пытались пересечь Ормуз без разрешения.

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Никита Никонов
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