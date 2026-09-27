Fars: Иран за две ночи атаковал 19 торговых судов в Ормузском проливе

Иранские военные за последние две ночи нанесли удары по 19 торговым судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив без разрешения Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars 27 сентября.

По данным агентства, минувшей ночью под удар попали семь судов. Ещё 12 кораблей были атакованы сутками ранее.

«Вооружённые силы Ирана за две последние ночи нанесли удары по судам, пытавшимся незаконно пройти через Ормузский пролив. Согласно расследованию агентства, прошлой ночью удары были нанесены по семи судам, а позапрошлой ночью — ещё по 12 судам», — говорится в сообщении.

Fars также отверг заявления президента США Дональда Трампа о полном контроле американских сил над судоходством в Ормузском проливе.

Ситуация вокруг стратегического водного пути остаётся напряжённой на фоне попыток Вашингтона и Тегерана договориться о его открытии. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее сообщил о переданном США через посредников семидневном плане. Он предусматривает восстановление нормального судоходства при выполнении Вашингтоном ряда условий. Накануне Трамп публично заявил, что отверг предложение Тегерана.

В июне США и Иран заключили меморандум, который должен был стать основой для дальнейшего урегулирования, однако договорённости впоследствии сорвались. Ормузский пролив остаётся одним из главных очагов противостояния: движение торговых судов через него резко ограничено, а стороны продолжают спорить о контроле над акваторией.

Тем временем Трамп заявил, что постоянно думает о новых ударах по Ирану. Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о новом раунде непрямых переговоров 28 сентября.