Трамп заявил о рекордном объёме вывезенной через Ормузский пролив нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что минувшей ночью через Ормузский пролив удалось вывезти рекордный объём нефти — больше, чем до начала конфликта с Ираном. Об этом американский лидер рассказал журналистам у Белого дома.

«Прошлой ночью мы вывезли через Ормузский пролив рекордный объём нефти — больше, чем вывозили до войны», — сказал Трамп.

Конкретных цифр президент США не привёл. При этом данные о росте нефтяных поставок через Ормуз появились ещё до заявления Трампа: по информации Reuters, в сентябре объёмы транспортировки сырья через пролив заметно увеличились по сравнению с августом.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося спора Вашингтона и Тегерана об условиях полноценного открытия Ормузского пролива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее сообщил, что через посредников передал американской стороне семидневный план возобновления нормального судоходства.

Трамп предложение Тегерана отверг. Иранский план предполагал поэтапное выполнение договорённостей и открытие пролива в течение недели после согласия США.