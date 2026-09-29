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Опубликовано 28 сентября, 23:04

Трамп опроверг данные о готовности ослабить санкции против Ирана

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп опроверг информацию о готовности Вашингтона смягчить санкции против Ирана в обмен на уступки по ядерной программе. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома назвал неправдой данные портала Axios о предложении Тегерану ослабить ограничения и разморозить активы.

«Я не предлагал им ничего! Статья Axios, как и большинство других, — это фальшивка... Им следует немедленно отозвать эту фейковую статью!» — отметил Трамп.

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Ранее Трамп не исключил нанесение новых ударов по Ирану после выборов в Конгресс США. При этом американский лидер отказался утверждать, что атаки точно состоятся.

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Артур Лапсаков
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