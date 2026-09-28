Трамп не исключил нанесение новых ударов по Ирану после выборов в Конгресс США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану как до, так и после выборов в Конгресс, однако отказался утверждать, что атаки точно состоятся. Вопрос о сроках возможных военных действий американскому лидеру задала ведущая Fox News.

«Я бы не сказал так. Я имею в виду, что это возможно, но я просто не хочу так говорить», — ответил республиканец.