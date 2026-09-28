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Опубликовано 27 сентября, 22:00

Трамп не исключил нанесение новых ударов по Ирану после выборов в Конгресс США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану как до, так и после выборов в Конгресс, однако отказался утверждать, что атаки точно состоятся. Вопрос о сроках возможных военных действий американскому лидеру задала ведущая Fox News.

«Я бы не сказал так. Я имею в виду, что это возможно, но я просто не хочу так говорить», — ответил республиканец.

Трамп признался, что постоянно думает о новых ударах по Ирану
Трамп признался, что постоянно думает о новых ударах по Ирану

При этом ранее Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают провести новый раунд переговоров с Ираном уже на следующей неделе, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами. По данным Axios, новый раунд непрямых контактов может состояться уже в понедельник, 28 сентября. Катарские посредники намерены отдельно встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

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Виталий Приходько
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