Больше 21% за год: Путин заявил о продолжающемся росте торговли России и Ирана
Путин: Товарооборот России и Ирана вырос более чем на 21% и продолжает расти
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Товарооборот России и Ирана за прошлый год увеличился более чем на 21%, а за первые семь месяцев нынешнего года тенденция роста сохранилась. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркменбаши.
«У нас на 21 процент с лишним рост товарооборота за прошлый год. Да и за первые семь месяцев текущего года эта тенденция сохраняется», — сказал российский лидер.
Во время беседы президент также попросил собеседника передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана. Путин также отметил, что отношения двух стран развиваются в позитивном ключе.
«Что касается двусторонних отношений — хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе, на основе фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года», — сказал российский лидер.
В конце сентября Россия и Иран обсудили сотрудничество в энергетике. На встрече министра Сергея Цивилёва с главой иранского нефтяного ведомства Мохсеном Пакнежадом речь шла о действующих проектах и новых совместных инициативах. Отдельное внимание уделили работе и безопасности АЭС «Бушер», а также выполнению договорённостей в сфере образования и поставок сельскохозяйственных ресурсов.
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