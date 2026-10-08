Больше 21% за год: Путин заявил о продолжающемся росте торговли России и Ирана

Товарооборот России и Ирана за прошлый год увеличился более чем на 21%, а за первые семь месяцев нынешнего года тенденция роста сохранилась. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркменбаши.

«У нас на 21 процент с лишним рост товарооборота за прошлый год. Да и за первые семь месяцев текущего года эта тенденция сохраняется», — сказал российский лидер.

Во время беседы президент также попросил собеседника передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана. Путин также отметил, что отношения двух стран развиваются в позитивном ключе.

«Что касается двусторонних отношений — хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе, на основе фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года», — сказал российский лидер.

В конце сентября Россия и Иран обсудили сотрудничество в энергетике. На встрече министра Сергея Цивилёва с главой иранского нефтяного ведомства Мохсеном Пакнежадом речь шла о действующих проектах и новых совместных инициативах. Отдельное внимание уделили работе и безопасности АЭС «Бушер», а также выполнению договорённостей в сфере образования и поставок сельскохозяйственных ресурсов.