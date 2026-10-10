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Опубликовано 10 октября, 00:32

На счёт три: Юнашев узнал о трогательном прощании Путина и Трампа после телефонного разговора

Юнашев выяснил, что Трамп и Путин одновременно положили трубку после разговора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

После завершения телефонного разговора президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин одновременно положили трубку. Об этом корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Беседа лидеров двух стран состоялась в пятницу, 9 октября. Разговор продолжался около полутора часов. На вопрос Юнашева о том, кто первый положил трубку, Ушаков ответил одним словом.

«Одновременно», — заявил он.

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Также Юрий Ушаков рассказал о том, как Дональд Трамп добивался личного разговора с Владимиром Путиным и почему звонок решили провести после поездки Путина в Туркменистан. По его словам, подготовка началась 7 октября, когда Ушаков созвонился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Тот попросил передать Путину поздравления и наилучшие пожелания, к которым хотел присоединить и пожелания Джареда Кушнера. Помощник президента России отметил, что Дональд Трамп хотел поздравить российского лидера лично. После этого Москва и Вашингтон начали подбирать время для звонка.

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Виталий Приходько
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