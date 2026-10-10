На счёт три: Юнашев узнал о трогательном прощании Путина и Трампа после телефонного разговора

Беседа лидеров двух стран состоялась в пятницу, 9 октября. Разговор продолжался около полутора часов. На вопрос Юнашева о том, кто первый положил трубку, Ушаков ответил одним словом.

Также Юрий Ушаков рассказал о том, как Дональд Трамп добивался личного разговора с Владимиром Путиным и почему звонок решили провести после поездки Путина в Туркменистан. По его словам, подготовка началась 7 октября, когда Ушаков созвонился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Тот попросил передать Путину поздравления и наилучшие пожелания, к которым хотел присоединить и пожелания Джареда Кушнера. Помощник президента России отметил, что Дональд Трамп хотел поздравить российского лидера лично. После этого Москва и Вашингтон начали подбирать время для звонка.