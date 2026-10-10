Уиткофф: США, НАТО и ЕС обсудили пути завершения конфликта на Украине до зимы

Спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил о встрече представителей Вашингтона, Украины, НАТО, Еврокомиссии и «Евротройки» в Майами. Участники обсудили возможные шаги для урегулирования конфликта до зимы и условия долгосрочного мира, написал он в соцсети X.

В повестку вошли подготовка к зиме, устойчивость украинской энергосистемы, экспорт зерна и гарантии безопасности. Стороны также рассмотрели будущие договорённости в сфере безопасности Украины и Европы, а также поддержку восстановления украинской экономики и её дальнейшего вступления в Евросоюз.

«Обмен мнениями был продуктивным и помог определить направления для дальнейшей проработки накануне следующего контакта Соединённых Штатов с Россией. Участники подтвердили общую приверженность продолжению дипломатических усилий для достижения устойчивого мира, который укрепляет безопасность и создаёт возможности для долговременной стабильности и процветания», — заявил Уиткофф.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта. Лидеры также обсудили отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам разговора Москва и Вашингтон договорились сохранять контакты на высшем уровне.