Ушаков: Киев попытками помешать выборам сорвал возможность переговоров

Киев своими попытками помешать выборам в России лишил Москву возможности немедленно вернуться к трёхсторонним переговорам с США и Украиной. Такую оценку помощник президента РФ Юрий Ушаков передал по итогам телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Изначально лидеры допускали, что переговорный процесс возобновится сразу после выборов в Госдуму. Теперь этот срок не определён. Путин сообщил, что российская сторона сама решит, когда возвращаться к обсуждению. В Кремле объяснили изменение планов атаками беспилотников в основной день голосования.

Трамп, по словам помощника российского президента, выслушал позицию Москвы и пообещал передать соответствующие сигналы украинской делегации, находящейся в Майами.

Напомним, в Минобороны заявили, что удары российских войск по Киеву и другим регионам Украины стали ответом на попытки Владимира Зеленского сорвать выборы в Госдуму. По утверждению ведомства, украинская сторона целенаправленно атаковала участковые избирательные комиссии ракетами и беспилотниками. В результате этих ударов погибли шесть мирных граждан.