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Опубликовано 4 октября, 13:08

Минобороны: Удары по Киеву стали ответом на попытки сорвать выборы и ПМЭФ

Удары российских войск по Киеву и другим регионам Украины стали ответом на попытки Владимира Зеленского сорвать выборы в Госдуму и Петербургский международный экономический форум. Об этом заявили в Минобороны России.

По утверждению ведомства, украинская сторона целенаправленно атаковала участковые избирательные комиссии ракетами и беспилотниками. В результате этих ударов погибли шесть мирных граждан.

«Речь идёт о попытках В. Зеленского сорвать террористическими ударами по гражданским объектам на территории России голосование по выборам в Государственную думу», — указали в министерстве.

В Минобороны напомнили об организованной Зеленским массированной атаке на гражданские объекты в Москве с применением более 1600 ударных БПЛА 19–20 сентября. Кроме того, ведомство рассказало и о попытках атак беспилотниками, которые были направлены на срыв ПМЭФ в июне 2026 года.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили беспилотниками Северный мост через Днепр в Киеве. По данным Минобороны, переправу использовали для переброски подразделений ВСУ и доставки военных грузов.

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Татьяна Миссуми
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