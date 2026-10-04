Удары российских войск по Киеву и другим регионам Украины стали ответом на попытки Владимира Зеленского сорвать выборы в Госдуму и Петербургский международный экономический форум. Об этом заявили в Минобороны России.

По утверждению ведомства, украинская сторона целенаправленно атаковала участковые избирательные комиссии ракетами и беспилотниками. В результате этих ударов погибли шесть мирных граждан.

«Речь идёт о попытках В. Зеленского сорвать террористическими ударами по гражданским объектам на территории России голосование по выборам в Государственную думу», — указали в министерстве.

В Минобороны напомнили об организованной Зеленским массированной атаке на гражданские объекты в Москве с применением более 1600 ударных БПЛА 19–20 сентября. Кроме того, ведомство рассказало и о попытках атак беспилотниками, которые были направлены на срыв ПМЭФ в июне 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили беспилотниками Северный мост через Днепр в Киеве. По данным Минобороны, переправу использовали для переброски подразделений ВСУ и доставки военных грузов.